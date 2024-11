Tijd voor iets anders: veel speculatie over veldritprogramma, maar Van der Poel laat op andere manier zien 'on fire' te zijn

De speculatie over het veldritprogramma van Mathieu van der Poel bereikt stilaan het kookpunt. Van der Poel zelf lijkt zich er weinig van aan te trekken.

De aankondiging van het veldritprogramma van Mathieu van der Poel kan nu niet lang meer op zich laten wachten. Iedereen is er vol ongeduld naar aan het uitkijken. Sven Nys verklaarde het gevoel te hebben dat Van der Poel slechts enkele crossen zou rijden. Na verklaringen van Christoph Roodhooft denkt Paul Herygers dat VDP misschien wel meer crossen rijdt dan we allemaal denken.

Kortom: de verwachtingen zijn erg uiteenlopend. Het wordt stilaan wel tijd dat Alpecin-Deceuninck en Van der Poel uitsluitsel bieden. De Nederlandse toprenner laat de ophef alleszins niet aan zijn hart komen. Integendeel, hij weet de ontspanning op te zoeken en dat kan ongetwijfeld helpen om de koers even los te laten. Dat verdient hij ook wel.

Van der Poel weer aan het golfen

Van der Poel vertoeft momenteel zoals wel vaker in de winter in Spanje. Hij heeft zijn koersfiets even ingeruild voor een golfclub. Het is bekend dat Van der Poel een fervent golfer is. In het verleden heeft hij ook al samen met de Belgische profgolfer Alan De Bondt op de baan gestaan. Dat hebben ze beiden nu ook herhaald in Benidorm.

Op de Instagram Stories van De Bondt is te zien hoe ze afgesproken hadden op de Villaitana Golf Club nabij Benidorm, op zo'n 40-50 kilometer van Alicante. Eén van de slagen van Van der Poel werd op beeld vastgelegd. De Bondt vindt hem alvast 'on fire' zijn. Van der Poel bleef na deze slag zijn eigen ontspannen en laconieke zelve.

Brede glimlach bij Van der Poel

Er verscheen alvast een brede glimlach op zijn gelaat. Een teken dat hij echt wel van het golfen geniet, in afwachting van zijn heroptreden in de cross.