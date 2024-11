Nieuwe concurrent voor Pogacar en Evenepoel: Vingegaard zorgt voor opvallende primeur in 2025

Jonas Vingegaard maakt in 2025 een doel van het WK wielrennen in Rwanda. Opvallend, want de Deen reed bij de profs nog nooit een wereldkampioenschap.

Slechts één keer stond Jonas Vingegaard aan de start van een WK, in 2018 bij de beloften. De Deen werd hij er 63ste, Marc Hirschi pakte toen de regenboogtrui. De betreurde Bjorg Lambrecht pakte toen zilver.

Nadien nam Vingegaard nooit meer deel aan het WK wielrennen, soms tot frustratie van de Deense wielerbond en enkele Deense renners. Voor het WK in Zürich dit jaar probeerde Matthias Skjelmose Vingegaard te overtuigen.

Vingegaard maakt wel doel van WK 2025 in Rwanda

Tevergeefs, want Vingegaard zette al meer dan een maand voordien een punt achter zijn seizoen. Maar in 2025 maakt Vingegaard wel een doel van het WK wielrennen in Rwanda. Dat bevestigt Vingegaard bij HLN.

"Het is bekend dat eendaagse wedstrijden mij over het algemeen veel minder liggen dan de etappekoersen. Maar het parcours in Rwanda zorgt ervoor dat ik er bij wil zijn aankomend jaar", zegt Vingegaard.

Met 5.475 hoogtemeters op 267,5 kilometer wordt het WK in Rwanda bijzonder pittig. Vingegaard sluit ook een deelname aan het WK in 2026 in het Canadese Montréal en in 2027 in de Franse Alpen niet uit.