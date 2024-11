Zal ook België moeten snijden in zijn selecties voor het WK in Rwanda? "Dat is dé reden"

In 2025 wordt het WK wielrennen in het Afrikaanse Rwanda gereden. Dat zorgt echter wel voor problemen voor de nationale bonden qua kosten.

Enkele dagen geleden, zo'n tien maanden voor het WK in Rwanda, besliste de Deense wielerbond al om geen junioren en beloften mee te nemen. Alleen elite vrouwen- en mannen zullen de oversteek maken.

"Vanuit puur sportief oogpunt zijn we uiteraard erg verdrietig dat we de beslissing hebben moeten nemen om niet deel te nemen aan het komende WK voor junioren en beloften. Maar de reis naar en het verblijf in Rwanda is erg kostbaar", legde manager Morten Bennekou uit.

Belgische bond over hoge kostenplaatje WK Rwanda

Ook bij de Belgische bond zijn er bezorgdheden over de financiële kosten van het WK in Rwanda. Voor algemeen directeur Nathalie Clauwaert is het al bijna anderhalf jaar een bezorgdheid over de hoge kosten.

"Dan spreek ik niet enkel over de vluchten, maar vooral over het logement", stelt Clauwaert bij Het Nieuwsblad. "Dat ligt totaal niet in lijn met de Europese prijzen die wij gewoon zijn op een WK. De reden? De hotels verhogen hun prijzen juist omdát het WK er plaatsvindt."

De kosten per nacht per renner zou zo'n 600 euro bedragen, terwijl dat in Europa maximaal zo'n 200 euro bedraagt. Bijvoorbeeld drie junioren in plaats van zes is volgens Clauwaert een realistische piste om de kosten te beperken.