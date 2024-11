Bondscoach De Clercq noemt drie verrassende namen als favoriet voor Wereldbeker in Dublin

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zondag wordt in de Ierse hoofdstad Dublin de twee manche van de Wereldbeker afgewerkt. Voor het eerst dit seizoen wordt het een moddercross en dus worden er andere namen naar voren geschoven.

Ondanks het vele regenweer kregen we de voorbije weken vooral snelle crossen in België. We kregen dan ook vaak dezelfde renners die streden om de overwinning. Toch wonnen al zes verschillende renners een klassementscross.

In de Ierse hoofdstad Dublin zou daar een zevende naam kunnen bijkomen. De voorbije twee edities was het ploeteren en dan komen de 'zware motoren' naar voren. Bondscoach Angelo De Clercq noemt drie namen.

De Clercq noemt drie favorieten voor Dublin

"Ik denk dan aan mannen als een Pim Ronhaar", zegt hij bij Belga. "Hij won vorig jaar en als hij zondag opnieuw een goede dag heeft, zal hij er niet veraf zijn. Ook Joran Wyseure schuif ik naar voren, net als Toon Aerts."

Wyseure won dit seizoen de Superprestige in Ruddervoorde, Ronhaar en Aerts wonnen nog niet. Vooral met Aerts houdt De Clercq zondag rekening in Dublin. "Voor Toon is deze Wereldbeker heel belangrijk, hij werkt alle manches af."

"Toon zette met zijn goede prestatie in Antwerpen een flinke stap voorwaarts en heeft zo alvast een goede startplaats voor Dublin en de komende crossen afgedwongen." Aerts werd achtste in Antwerpen en mag zelfs op de eerrste rij starten.