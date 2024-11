Ceylin Alvarado haakt af voor Wereldbeker in Dublin en komt pas over twee weken terug

Geen Ceylin Alvarado op de Wereldbeker in Dublin zondag. De Nederlandse zegt af en keert pas over twee weken terug in competitie.

Op hun sociale media heeft Fenix-Deceuninck aangekondigd dat Ceylin Alvarado afhaakt voor de tweede manche van de Wereldbeker in Dublin. Vorige zondag werd Alvarado nog vijfde in de eerste manche in Antwerpen.

"Na een geweldige start van het seizoen met zes zeges, lijdt Ceylin aan vermoeidheid door een week ziekte tijdens een heftige koersperiode. Het medische team Fenix-Deceuninck heeft daarom besloten om Ceylin dit weekend buiten competitie te houden."

"Tijdens het trainingskamp van het team in Spanje zal de focus liggen op herstel- en duurtraining", klinkt het nog bij Fenix-Deceuninck. Alvarado zal nu zo'n twee weken in Spanje blijven om te herstellen en te trainen.

Alvarado laat Wereldbeker schieten

De derde manche van de Wereldbeker in Oristano op het eiland Sardinië stond sowieso niet op de planning van Alvarado. Daardoor komt ze pas op 15 december in de Wereldbeker in Namen weer in actie.

Door het missen van twee manche Alvarado laat daardoor een goed eindklassement in de Wereldbeker schieten. Vorig seizoen won de Nederlandse nog de Wereldbeker, dit seizoen staat Alvarado aan de leiding in de Superprestige na winst in drie van de vier manches.