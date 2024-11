Cian Uijtdebroeks weet wat hem te doen staat: "Net als Mathieu van der Poel"

Voor Cian Uijtdebroeks was 2024 het moeilijkste jaar uit zijn wielercarrière. Volgend jaar zal wellicht beter worden nadat de oorzaak van fysiek probleem werd gevonden.

De overgang van Cian Uijtdebroeks (21) naar Visma-Lease a Bike was er een met veel verwachtingen. Bij BORA-hansgrohe had Uijtdebroeks al indruk gemaakt met zijn achtste plaats in de Vuelta en er werd nog een stap voorwaarts verwacht.

Met een vijfde plaats in O Gran Camino en een zevende plaats in Tirreno-Adriatico begon Uijtdebroeks nog goed, daarna veel minder. Uijtdebroeks gaf op in Catalonië en in de Giro, in Zwitserland en Burgos reed hij anoniem mee.

Ook in de Vuelta ging het al snel mis voor Uijtdebroeks en zakte hij dag na dag weg in het klassement. Bij zijn opgave door corona in de 15de etappe stond Uijtdebroeks 57ste. En reed hij rond met een verdoofd gevoel in de benen.

Rug wordt blijvend aandachtspunt voor Uijtdebroeks

Uit onderzoek bleek dat er geen sprake was van een vernauwde liesslagader, maar wel een probleem met de onderrug. Zenuwen in zijn rug straalden dat gevoel uit naar zijn benen. Bij de junioren sukkelde Uijtdebroeks al eens met hetzelfde probleem.

"Ik heb er toen heel even wat aandacht aan besteed, nadien niet meer", zegt hij bij HLN. "Het euvel keerde terug. Wat betekent dat ik het nu, net als Mathieu van der Poel, echt niet meer mag verwaarlozen." Zijn hele carrière zal Uijtdebroeks zijn rug in de gaten moeten houden.