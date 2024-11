Cian Uijtdebroeks vindt eindelijk oorzaak van fysieke problemen: "Dat verklaarde verdovende gevoel"

Voor Cian Uijtdebroeks was zijn eerste seizoen bij Visma-Lease a Bike niet echt een voltreffer. Ondertussen heeft Uijtdebroeks wel een verklaring gevonden voor zijn fysieke probleem tijdens de Vuelta.

Tijdens de Vuelta was er plots paniek over Cian Uijtdebroeks. Vorig jaar deed de jonge Belg het uitstekend in Spanje, maar dit jaar kwam hij er niet aan te pas. Uiteindelijk ging hij niet meer van start in de 15de etappe door corona.

Maar er was vooral bezorgdheid over de verdoofde benen van Uijtdebroeks in de Vuelta. Er werd gevreesd voor een vernauwde liesslagader bij de 21-jarige Uijtdebroeks. Maar dat bleek niet het geval te zijn.

Uijtdebroeks vindt oorzaak voor fysieke problemen

"Uit onderzoeken bleek dat ik een probleem in mijn onderrug had, waar veel zenuwen zitten die naar mijn benen lopen. Dat verklaarde het verdovende gevoel", zegt Uijtdebroeks nu enkele maanden later bij Sporza.

De voorbije weken heeft Uijtdebroeks dan ook veel in de fitness gezeten. "Ik ben een bodybuilder geworden", lacht Uijtdebroeks nog. Hij deed vooral versterkende oefeningen voor zijn rug en rond zijn bekken.

Door zijn rugprobleem heeft Uijtdebroeks ook een nieuwe fietspositie om zijn onderrug te ontlasten. Die oefeningen en nieuwe fietspositie werpen wel vruchten af, want Uijtdebroeks kan weer pijnvrij intervaltrainingen afwerken.