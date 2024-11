Schuld van eigen succes? Van Aert zorgde er mee voor dat duo vertrok bij Visma-Lease a Bike

Wout van Aert blijft de uitgesproken kopman van Visma-Lease a Bike in de klassiekers. Dat zorgt ervoor dat andere renners eieren voor hun geld kiezen en vertrekken.

Door de afwezigheid van Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix kregen andere renners hun kans bij Visma-Lease a Bike. De tweeling Mick en Tim van Dijke (24) greep die kansen ook.

In de Ronde van Vlaanderen werd Tim 30ste, Mick 42ste. In Parijs-Roubaix was het wel een stuk beter met een 16de plaats van Tim en een 19de plaats van Mick. Tim van Dijke werd zelfs achtste, maar werd na een onregelmatige sprint teruggezet naar de 16de plaats.

In Parijs-Roubaix reed de tweeling zich in de kijker, onder meer door de afwezigheid van kopman Wout van Aert. "Als dat niet was gebeurd, hadden wij dit jaar nooit kunnen laten zien wat we hebben kunnen laten zien", zegt Tim van Dijke bij De Rode Lantaarn.

Meer kansen bij Red Bull-BORA-hansgrohe voor broers Van Dijke

"Dat is iets wat mijn ogen geopend heeft", stelt Tim nog. Ook Mick bevestigt dat. "In Roubaix staat de camera erop. Ik reed het Bos van Wallers uit met Van der Poel, Philipsen en Pedersen", stelt de Nederlander.

Red Bull-BORA-hansgrohe merkte dat op en haalde de broers binnen, waar ze zeker zijn van hun plekje in de voorjaarsploeg. "Dat was de hoofdreden om te vertrekken. Bij Visma zaten we in elkaars vaarwater. Tim en ik waren altijd voor het laatste plekje aan het vechten, dat was gewoon lastig."