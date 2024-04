📷 Ploegmaat van Wout van Aert verliest plaats in top tien in Parijs-Roubaix na verboden manoeuvre

Visma-Lease a Bike leek ondanks alle ellende van de voorbije weken met een goed resultaat neer te zetten in Parijs-Roubaix. Maar Tim van Dijke werd door de jury enkele plaatsen achteruit gezet.

Vorige week verloor Michael Matthews nog zijn derde plaats in de Ronde van Vlaanderen, in Parijs-Roubaix was het de beurt aan Tim van Dijke. De Nederlander reed weg van zijn groepje buiten de piste.

Daardoor werd hij door de jury terug gezet van plek acht naar plek zestien in de uitslag. Toch een kleine domper voor de Nederlander, die achteraf tevreden was met zijn sterke wedstrijd.

Van Dijke wil de Ronde en Roubaix ooit winnen

"Dit is heel mooi, maar we maakten ook een hoop mindere beslissingen. Dat is ook een stukje onervarenheid", reageerde hij bij de NOS. "Het zijn wel mooie leersituaties waar je dan in terecht komt."

"En op het laatst heb ik zo lang aangevallen tot de sprinters me lieten rijden", zei Van Dijke toen hij nog niet wist dat hij van de achtste naar de zestiende plek in de uitslag zou worden teruggezet.

"Ik hoef niet onder stoelen of banken te steken dat de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix mijn favoriete wedstrijden zijn, en die wil ik ook winnen. De toekomst zal uitwijzen of ik goed genoeg ga zijn."