Belgische revelatie van Parijs-Roubaix 2022 moet noodgewongen zijn fiets aan de haak hangen

Tom Devriendt (33) hangt zijn fiets aan de haak. In 2022 beleefde hij zijn hoogtepunt met een vierde plaats in Parijs-Roubaix, maar daarna werd het door een ziekte veel minder.

In 2023 stapte Tom Devriendt over van Intermarché-Wanty naar het Zwitserse Q36.5 Pro Cycling, maar in de winter voor dat seizoen liep het mis voor Devriendt. Hij vermagerde plots heel fel en zijn vetpercentage zakte naar zo'n 4 procent.

"Ik was extreem moe en heb na de Ronde van Valencia dat jaar nooit meer mijn niveau gehaald. In april begonnen ook de buikproblemen. Acht maanden lang moest ik dag en nacht naar het toilet", zegt Devriendt bij Sporza.

In januari dit jaar kreeg Devriendt eindelijk een diagnose, hij heeft de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontsteking van het spijsverteringskanaal. Dankzij medicatie ging het wat beter, maar na de GP Monseré in maart ging het opnieuw mis.

Tom Devriendt zet punt achter carrière

"Ik heb daarna twaalf dagen in bed gelegen, want ik kon helemaal niets meer", stelt Devriendt. Daarna kwam hij nog in enkele koersen aan de start, maar in zijn laatste drie koersen haalde Devriendt de finish niet.

"Ik heb er het maximale uitgehaald", zegt Devriendt over zijn carrière. De meeste mensen zullen die vierde plek in Parijs-Roubaix het hoogtepunt vinden, maar zelf blijf ik het een gemis vinden dat ik toen het podium gemist heb door een fout in de sprint."

Ondertussen gaat het ook al wat beter met Devriendt. "Waarschijnlijk omdat ik die extreme inspanningen niet meer doe en omdat de stress verdwenen. Mijn lichaam heeft al wat kunnen herstellen."