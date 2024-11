Toon Aerts fronst de wenkbrauwen over het prijzengeld in de Wereldbeker veldrijden

Toon Aerts krijgt in Dublin opnieuw een kans om te strijden voor de zege nu hij op de eerste startrij staat. De Wereldbeker is zijn hoofddoel, maar Aerts had wel meer verwacht van de hervorming van de Wereldbeker.

De voorbije weken was het strijden voor Toon Aerts om in de burt van het podium te komen door zijn slechte startpositie. In de Wereldbeker in Antwerpen moest Aerts op de vijfde rij starten, maar toch werd hij nog achtste.

Daardoor mag Aerts zondag in Dublin op de eerste rij starten. Daardoor moet hij zijn eerste pijlen niet verschieten voor een inhaalrace, maar kan hij met een nieuwe dichte ereplaats veel UCI-punten verzamelen.

Aerts over prijzengeld in Wereldbeker veldrijden

Die zijn belangrijk voor de Superprestige en de X²O-Trofee, waar de UCI-ranking wel nog altijd de startrij bepaalt. Toch blijft de Wereldbeker de komende weken het hoofddoel van Aerts, hij slaat geen enkele manche over.

"Al had ik wel gedacht dat ze de Wereldbeker aantrekkelijker gingen maken door het prijzengeld op te schroeven. Het prijzengeld ligt er wel hoger dan in andere crossen, maar er is in de Wereldbeker geen startgeld", zegt Aerts bij Sporza.

Wie een manche wint, krijgt 5.000 euro prijzengeld, de eindwinnaar van de Wereldbeker krijgt 30.000 euro. "Als renner blijft het een serieuze kost om in Dublin en Sardinië te crossen. Maar ik maak daar niet zo'n issue over. Als renner van een bepaald niveau heb je ook een bepaald loon. Dat is de basis", besluit Aerts nog.