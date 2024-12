📷 Remco Evenepoel komt ten val op training en is afgevoerd naar het ziekenhuis

Remco Evenepoel is op training ten val gekomen. De olympische kampioen is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Olympisch kampioen Remco Evenepoel is dinsdagochtend betrokken geraakt bij een ongeval tijdens training. Dat gebeurde aan het Kerkplein van Oetingen, een deelgemeente van Gooik in de provincie Vlaams-Brabant.

Evenepoel zou een openzwaaiend portier van een wagen van Bpost niet meer hebben kunnen ontwijken en zijn gevallen. De verdere omstandigheden van de valpartij van Evenepoel zijn op dit moment nog niet duidelijk.

Hulpverleners kwamen ter plaatse en namen Evenepoel mee naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht voor een medische controle. De olympische kampioen was wel de hele tijd bij bewustzijn en zat rechtop.

Of er sprake is van blessures, is nog niet duidelijk. Evenepoel zou wel naar zijn arm gegrepen hebben. Vader Patrick Evenepoel reageerde al kort bij Het Nieuwsblad. "Hij stuurde ons intussen al een berichtje, dus we hopen dat alles oké is."

Dit seizoen zag Evenepoel al een deel van zijn seizoen in het water vallen door een zware valpartij in de Ronde van het Baskenland. Toen brak Evenepoel zijn schouderblad en sleutelbeen.

