Patrick Lefevere heeft meer nieuws over de verwondingen van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel had vanmorgen een ongeval op training. Patrick Lefevere heeft ondertussen nieuws over de verwondingen van zijn renner.

CEO Patrick Lefevere is stevig geschrokken van het nieuws dat Remco Evenepoel een ongeval had op training. Hij deed zijn verhaal, enigszins aangeslagen, bij Sporza.

“Ik weet alleen dat iemand zijn deur heeft opengedaan en dat Remco er tegen geknald is”, vertelt Lefevere over de oorzaak van het ongeval.

Lefevere vernam het nieuws niet van Evenepoel of zijn vrouw Oumi. “Iemand die onze verzorger David Geeroms kent, heeft het allemaal zien gebeuren. Zo zijn wij het te weten gekomen.”

Het is niet de eerste keer dat er een ongeval op die manier gebeurt. “Zulke ongevallen gebeuren helaas 5 keer per dag, mensen die niet opletten en hun deur opendoen”, sakkert Lefevere.

Hij heeft ook al zicht op de aard van de verwondingen van Evenepoel. “Remco heeft pijn aan zijn schouder en zijn hand. Onze dokter is ermee bezig. Zijn fiets is bij dat incident in tweeën gebroken. Maar het is beter zijn fiets in tweeën dan zijn arm.”