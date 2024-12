Contractverlengingen van Pogacar, Van Aert, Philipsen en Van der Poel hebben duidelijk gevolg

Sponsors vinden is voor wielerploegen vaak een probleem. Toch stijgen de budgetten én de lonen jaar na jaar, waarbij er twee opmerkelijke grenzen zijn doorbroken.

Vorige week vond het UCI seminar plaats en daar werden opnieuw enkele cijfers over de wielerploegen gepresenteerd. Die publiceerde La Gazzetta dello Sport en daarin zijn alleen maar stijgingen te zien.

De budgetten van alle 18 WorldTour-ploegen samen zou in 2025 zo'n 570 miljoen euro bedragen, dat is maar liefst 71 miljoen euro meer dan in 2024. In vergelijking met 2022 is er zelfs een stijging van 33%.

Die grote stijging is vooral te danken aan de komst van enkele grote bedrijven zoals Red Bull, Lidl en Decathlon. Zij willen de topteams zoals UAE Team Emirates en Visma-Lease a Bike uitdagen en ook overtreffen.

Pogacar, Van der Poel en Van Aert verlengden contract

Met de komst van die grote bedrijven zijn ook de gemiddelde lonen van de renners stevig gestegen. In 2024 verdiende een renner gemiddeld 449.000 euro, in 2025 zou dat gemiddeld zo'n 501.000 euro bedragen.

Dat kan vooral te maken hebben met enkele contractverlengingen van enkele wereldtoppers. Onder meer Tadej Pogacar (2030), Mathieu van der Poel (2028), Jasper Philipsen (2028) en Wout van Aert (tot einde carrière) verlengden hun contract.