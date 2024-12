Heel veel afwezigen in de Wereldbeker: Bart Wellens geeft dé reden waarom

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zondag vindt in Cabras, op het eiland Sardinië, de derde manche van de Wereldbeker veldrijden plaats. Heel wat renners kiezen echter voor een stage.

Voor de derde manche van de Wereldbeker trekken de crossers naar het Italiaanse eiland Sardinië. De voorbije drie seizoenen werd er naar de sneeuw van Val di Sole getrokken, maar die manche is verdwenen van de kalender.

Vooral de afwezigheid van grote namen speelde Val di Sole parten, maar daar lijkt ook Sardinië last van te hebben. Bij de Belgische mannen zijn Thibau Nys, Laurens Sweeck en Jens Adams afwezig, Niels Vandeputte is er wel bij.

Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Toon Aerts zijn er net als in Dublin wel bij. Dat is ook het geval voor Felipe Orts, Lars van der Haar en Pim Ronhaar. De hele top zeven van Dublin staat ook aan de start in Sardinië.

Wellens weet oorzaak van afwezigen

Bij de vrouwen is de lijst met afwezigen langer. Fem Van Empel is op stage, Marie Schreiber en Blanka Vas doen dat met SD Worx-Protime. Ook Ceylin Alvarado en Sanne Cant zijn er niet. Lucinda Brand en Sara Casasola wel.

Bart Wellens weet waarom er zondag zoveel afwezigen zijn in Sardinië. "Er moeten keuzes gemaakt worden in functie van de drukke kerstperiode die er zit aan te komen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Zijn renners Kevin Kuhn en Gerben Kuypers starten zondag ook niet.