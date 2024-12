Niels Albert heeft slecht nieuws over het veldritprogramma van Mathieu van der Poel

Het is wachten op het programma van wereldkampioen Mathieu van der Poel in het veld. Niels Albert hoort geruchten en die klinken niet goed.

Christoph Roodhooft had in Antwerpen op 24 november snel duidelijkheid beloofd over het programma van Mathieu van der Poel, maar bijna tien dagen later is er nog altijd geen nieuws. Ook Niels Albert wordt ongeduldig.

Al vangt de tweevoudige wereldkampioen hier en daar wel geruchten op. "Horen zeggen, is horen liegen, maar ik hoor dat hij maar drie crossen zou rijden: twee Wereldbekers en het WK", zegt Albert bij HLN.

Albert over veldritprogramma Van der Poel

Het zou gaan om de Wereldbekers in Benidorm (19 januari) en Hoogerheide (26 januari) en het WK in Liévin (2 februari). Albert denkt dat Van der Poel daarmee een wil statement maken, dat hij de rompslomp rond het veldrijden beu is.

"Of ik daar begrip voor heb? Dat doet er niet toe. Ik heb niets te vinden", stelt Albert duidelijk. Misschien wil Van der Poel gewoon eens Kerst en Nieuwjaar thuis vieren, voor het eerst in jaren wellicht.

En de drie crossen die Van der Poel dan zou rijden zijn logisch. Hij woont in de buurt van Benidorm, Hoogerheide is de cross van zijn vader en het WK is het enige wat er nog echt toe doet. Want Van der Poel kan het record van Erik De Vlaeminck evenaren.