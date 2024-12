🎥 Alleskunner Tadej Pogacar zet één iets uit zijn hoofd: "Denk ik niet echt aan"

Tadej Pogacar won dit jaar de Giro en de Tour in hetzelfde jaar. Velen wilden de Sloveen ook graag aan de start zien van de Vuelta, maar dat deed hij niet. En wellicht ook niet meteen.

Alberto Contador was in 2008 de laatste die de Giro en de Vuelta in hetzelfde jaar won, Chris Froome was in 2017 de laatste die de Tour en de Vuelta in hetzelfde jaar won. De Tour en de Vuelta winnen, Chris Froome deed het als laatste in 2017.

Tadej Pogacar slaagde er dit jaar als eerste sinds Marco Pantani in 1998 om in hetzelfde jaar de Giro en de Tour te winnen. Maar de Vuelta, die Pogacar enkel in 2019 reed, liet Pogacar dit jaar bewust schieten.

Pogacar sluit Giro-Tour-Vuelta uit

De Sloveen wordt nochtans als enige gezien die het in zich heeft om de drie grote rondes in één jaar te winnen. Toch sluit wereldkampioen Pogacar een deelname aan drie grote rondes in één jaar de komende jaren uit.

"Neen, daar denk ik niet echt aan. Het is al bijzonder om drie grote rondes in één jaar te rijden, het is nog moeilijker om die dan ook nog eens alle drie te winnen", zei Pogacar tijdens de uitreiking van de Vélo d'Or.

"Bovendien hebben we dertig renners binnen de ploeg. Zij verdienen ook een kans, dus ik zal er nu maar twee doen." Met onder meer Adam Yates, Joao Almeida, Juan Ayuso en ook Isaac Del Toro heeft UAE zeker kopmannen genoeg voor de grote rondes.