Heeft hij zich mispakt? Sven Vanthourenhout hunkert naar nieuwe job, maar heeft er geen

Sven Vanthourenhout zit voorlopig nog altijd zonder werk. Hij stopte als bondscoach, maar heeft nog geen nieuwe uitdaging beet.

Sven Vanthourenhout wou alles laten bezinken en kijken welke nieuwe job hij zou doen, nadat hij was gestopt als bondscoach. Maar enkele maanden later is er geen nieuwe job meer.

Het wordt al zeker Soudal-QuickStep en UAE Team Emirates niet. In de wielerpodcast Stamcafé Koers kon hij niet anders dan toegeven dat het een beetje op zijn zenuwen begint te werken.

“Neen, er is nog niets nieuws”, zegt Vanthourenhout drie maanden na zijn exit bij de wielerbond. “De rust heeft deugd gedaan, maar dat loopt op zijn einde.”

“Als je tot rust komt, begin je op een bepaald moment te beseffen hoeveel je de voorbije jaren eigenlijk hebt gedaan. Maar nu begint het te kriebelen.”

Zeker nu de cross volop bezig is. “Ik merk het als ik de cross volg en de artikels over de cross lees, dat begin ik weer te doen zoals twee, drie maanden geleden, toen ik nog coach was. Renners spreken me vaak nog aan met coach. Dan corrigeer ik hen: het is ex-coach, hè.”