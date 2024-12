Tadej Pogacar stuurde Remco Evenepoel berichtje met een duidelijke boodschap

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel ligt opnieuw in de lappenmand. Ook wereldkampioen Tadej Pogacar leeft mee met de onfortuinlijke Evenepoel.

Dinsdag liep het stevig fout voor Remco Evenepoel op training. In Oetingen kon hij een openzwaaiend portier van een auto van bpost niet meer ontwijken, de olympische kampioen knalde aan hoge snelheid tegen de grond.

Het verdict voor Evenepoel was stevig. Hij liep onder meer breuken op aan zijn hand, rib en schouderblad, zijn sleutelbeen was ontwricht en kneusde ook zijn longen. Evenepoel ging meteen onder het mes en moet opnieuw revalideren.

Pogacar stuurde Evenepoel bericht

Wereldkampioen Tadej Pogacar leeft mee met Evenepoel. "Ik heb hem een bericht gestuurd om hem een spoedig herstel toe te wensen", zei Pogacar op de uitreiking van de Velo d'Or. "Hij hoeft niet te stressen."

"Het is winter, al weten we allemaal dat we nu de basis leggen voor komend seizoen. Daarom hoop ik dat Remco snel herstelt en die val niet meesleept op de fiets", zei Pogacar nog. Het wordt dus opnieuw revalideren voor Evenepoel.

De olympische kampioen viel dit voorjaar al in de Ronde van het Baskenland en brak daar toen zijn sleutelbeen en schouderblad. Na zijn revalidatie werd Evenepoel derde in de Tour en pakte hij twee keer goud op de Spelen in Parijs.