Tom Boonen kan zijn oren niet geloven als hij Tadej Pogacar Vélo d'Or geeft

Niemand die er ook maar aan twijfelde. Tadej Pogacar won vrijdagavond de Vélo d'Or.

De Vélo d’Or, de prijs voor beste renner van het jaar, uitgereikt door de Franse sportkrant L’Equipe, gaat dit jaar naar Tadej Pogacar. De Sloveen was oppermachtig in 2024.

Tom Boonen overhandigde in Parijs de trofee Eddy Merckx aan Pogacar. “Ik had het niet verwacht”, probeerde de Sloveen de spanning er toch nog wat in te houden.

Pogacar won bijna elke koers waar hij aan de start kwam. Hij won de Tour de France op indrukwekkende wijze en werd ook wereldkampioen.

De trofee Eddy Merckx deed Pogacar meteen dromen van nog veel meer. “Misschien staat mijn naam ooit op deze trofee”, voegde hij er nog aan toe.

De kopman van UAE Team Emirates liet nog weten dat hij in de toekomst zich veel meer wil laten zien in de eendagswedstrijden.

“Ze duren maar een dag, niet de hele maand”, klonk het. “Alle stress die je ervaart in grote rondes is zo veel, dit is maar een dag. Het is meer gesloten, en daardoor leuker.”

Vooral Milaan-Sanremo staat op het verlanglijst. “Het is geen geheim, nee. Ik ben ieder jaar naar Sanremo getrokken, dit jaar zal niet anders zijn, denk ik. Ik zal het blijven proberen. Tot ik hem heb.”