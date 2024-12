Toon Aerts opnieuw scherp voor ex-baas Sven Nys: "Neen, ik meen dat"

Toon Aerts kan dankzij een goede positie in de Wereldbeker eindelijk weer meestrijden voor de zege. Aerts heeft echter ook veel te danken aan zijn nieuwe ploeg.

Dankzij een achtste plaats in Antwerpen en een tweede plaats in Dublin staat Toon Aerts voorlopig derde in het klassement van de Wereldbeker. De top acht van het klassement mag op de eerste rij staan, dus Aerts is daar dus bij.

Op het snelle parcours in Sardinië moet dat Aerts een voordeel opleveren. Als hij achteraan had moeten starten, dan had Aerts wellicht een hele cross moeten achtervolgen. Daardoor had hij het soms moeilijk de voorbije weken.

Bij zijn nieuwe ploeg Deschacht-Hens-FSP voelt Aerts zich goed. Die ploeg wil graag naar het niveau van Baloise Trek Lions gaan, maar voor Aerts is er weinig verschil. Op tactisch vlak heeft hij bij zijn nieuwe ploeg misschien wel al meer geleerd.

Aerts leert meer van Verschueren dan Nys

En dan doelt Aerts vooral op zijn ploegleider Bart Verschueren, een ex-crosser zonder echt een palmares. Volgens Aerts heeft hij van Verschueren zelfs al meer geleerd dan van zijn ex-baas Sven Nys.

"Neen, ik meen dat. Bart is tactisch gewoon heel sterk. Vroeger werd ik tactisch wat meer aan mijn lot overgelaten en hoorde ik van de kant van de weg vooral: ‘Komaan’ of ’Go, go, go.’ Nu analyseren we echt tegenstanders", zegt Aerts bij Het Nieuwsblad.