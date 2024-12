📷 Van der Poel en Van Aert zijn gewaarschuwd: Pogacar krijgt nieuw wapen in 2025

Wordt Tadej Pogacar nog beter in 2025? Het zou zo maar kunnen, want de Sloveen krijgt een nieuw en snel exemplaar van fietsenfabrikant Colnago.

Met 25 overwinningen was Tadej Pogacar bijzonder dominant in 2024. De Sloveen pakte uit met stevige solo's in de Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik, het WK op de weg en de Ronde van Lombardije.

Ook in de Giro en de Tour stond er geen maat op Pogacar. Zowel in Italië als in Frankrijk was de Sloveen de beste met in beide grote rondes zes ritzeges. Pogacar won ook telkens met een grote voorsprong.

Nieuwe fiets Pogacar voor Milaan-Sanremo?

Pogacar heeft het dus niet nodig, maar fietsenfabrikant Colnago heeft dus een nieuwe aerofiets ontwikkeld voor UAE Team Emirates. Sinds 2016 had Colnago geen aerofiets meer, omdat er geen groot verschil was met de VR4s, de allround fiets.

Met de Y1Rs heeft Colnago nu dus wel een nieuwe aerofiets voor Pogacar en co. Volgens de Italiaanse fietsenfabrikant zou de Y1Rs maar liefst 20 watt winst moeten opleveren tegenover de VR4s aan 50 kilometer per uur.

Volgens Colnago is de Y1Rs zelfs de snelste fiets in het peloton. In zijn streven naar winst in Milaan-Sanremo zal dat voor Pogacar welgekomen zijn. Van der Poel en Van Aert zijn gewaarschuwd, als dat nog nodig was.