Mathieu van der Poel hoeft van één zaak absoluut niet overtuigd te worden voor Parijs-Roubaix: "Dat is altijd zo"

Er is één zaak waar Mathieu van der Poel sowieso van uitgaat in Parijs-Roubaix. Dat is namelijk dat hij met meer concurrenten rekening moet houden dan in de Ronde van Vlaanderen.

Het is inmiddels bijna een week geleden dat Van der Poel de derde plaats behaalde in Vlaanderens Mooiste. Zeggen de krachtsverhoudingen, ten opzichte van een Pogacar en een Van Aert bijvoorbeeld, iets over Parijs-Roubaix? "Het is natuurlijk een iets andere wedstrijd. Ik denk dat Jasper Stuyven en Mads Pedersen ook een heel sterke wedstrijd hebben gereden in de Ronde van Vlaanderen."

Het is duidelijk dat Van der Poel ook de mannen van Lidl-Trek in de gaten zal houden. Het lijstje met concurrenten stopt daar niet. Als het voor de renners van de tweede rij ergens mogelijk is om Van der Poel te verrassen, dan misschien wel in Roubaix. "Er zijn meer kandidaat-winnaars in Parijs-Roubaix dan in de Ronde van Vlaanderen", verklaart VDP zelf.

Vorige zeges zullen Van der Poel vertrouwen geven

"Dat is altijd zo, denk ik", ziet hij er wel geen verschil in met voorbije edities. Aangezien hij de laatste twee jaar aan het langste eind trok, mag hij sowieso wel met vertrouwen naar zondag toeleven. Zeker in 2024 was het eigenlijk een perfecte editie voor Alpecin-Deceuninck: de ploeg nam de koers resoluut in handen en Van der Poel liet de tegenstand al vroeg achter.

Van der Poel is zich er wel van bewust dat het niet elke keer op wieltjes zal verlopen, toch niet figuurlijk. "Je hebt ook nog wel een klein beetje een portie geluk nodig in Parijs-Roubaix." De factor pech of geluk in combinatie met de lange lijst aan gegadigden noopt hem tot het doen van een voorspelling. "Het zal een spannende wedstrijd worden."

Deze keer Pogacar en Van Aert aan de start

Dat zou dan in schril contrast staan met de Parijs-Roubaix van vorig jaar. Toen stonden Pogacar en Van Aert natuurlijk niet aan de start.