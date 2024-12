Bondscoach De Clercq zegt wat er te verwachten valt van Van Aert: "Ben ik van overtuigd"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Op 23 december staat Wout van Aert voor het eerst aan de start van een cross. Bondscoach Angelo De Clercq schat in wat we mogen verwachten.

Wout van Aert zal dit seizoen dan toch zes crossen rijden. Na zijn val in de Vuelta viel het najaar van Van Aert in het water door een knieblessure. Van Aert wil zich concentreren op het voorjaar op de weg, maar gaat toch enkele crossen rijden.

Dat doet Van Aert naar eigen zeggen "uit liefde voor de sport". Door zijn ploeg Visma-Lease a Bike en Van Aert zelf werden de verwachtingen ook getemperd. Bondscoach Angelo De Clercq maakt zijn eigen inschatting.

De Clercq over Van Aert

Hij stelt dat Van Aert "op schema" zit. "Op drie maanden tijd heeft hij al serieuze stappen gezet", zegt De Clercq bij Het Nieuwsblad. "Hij blijft een topper, ook in het veldrijden." En dus zijn er toch ook verwachtingen.

"Ik ben ervan overtuigd dat hij al gaat kunnen meedoen voor de overwinning", stelde De Clercq. Toch zal het afwachten hoe Van Aert zal presteren in zijn eerste cross in Mol. Dat is een parcours dat Van Aert wel ligt.

Vorig jaar werd Van Aert er tweede na Mathieu van der Poel, de twee edities daarvoor won Van Aert telkens. In totaal won Van Aert al vier keer in Mol, het zand ligt hem dus zeker wel.