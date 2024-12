Eli Iserbyt onthult hoeveel geld hij kwijt is na afgelasting van Wereldbeker in Sardinië

Geen Wereldbekermanche in Sardinië afgelopen zondag door het hevige stormweer. Belgisch kampioen Eli Iserbyt baalde wel.

Voor het eerst zou er zondag een Wereldbeker op het Italiaanse eiland Sardinië worden gereden. De voorbije dagen was het zonnig, tot zelfs 25 graden, maar plots waren er andere omstandigheden. Vooral een bijzonder strakke wind.

Dranghekken waren 's nachts omgewaaid en ook spandoeken vlogen in het rond. Na lang overleg werd beslist om de cross af te gelasten. Voor iedereen die erbij betrokken is een pijnlijke zaak, ook financieel.

Iserbyt ziet geld niet meer terug

"Voor de veiligheid was het de enige juiste beslissing om hier niet te rijden. Het is natuurlijk wel heel jammer, iedereen zal hier wel een groot verlies bij hebben. Vooral voor de lokale organisatie is het jammer", zei Eli Iserbyt bij VTM Nieuws.

"Voor Michael (Vanthourenhout, nvdr.) en ikzelf is de Wereldbeker belangrijk, we hadden toch wel gehoopt om hier een goede prestatie neer te zetten." Want ook voor de renners is het financieel een aderlating.

"Ik denk dat elke renner toch zo'n 1.000 à 1.500 euro geïnvesteerd heeft om hier te zijn." Een goede uitslag om dat geld te recupereren was dus nodig, maar dat is er dus niet van gekomen.