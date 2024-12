Sven Vanthourenhout over onderhandelingen met Patrick Lefevere: "Dat zei ik tegen hem"

Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout vond geen akkoord met Patrick Lefevere om er aan de slag te gaan. Toch heeft Vanthourenhout goede herinneringen aan Lefevere.

Als Sven Vanthourenhout aan de slag was gegaan bij Soudal Quick-Step, dan was het zijn tweede periode geweest bij Patrick Lefevere. Van december 2001 tot eind 2004 reed Vanthourenhout als renner al voor Lefevere.

In 2001 en 2002 was dat voor de ploeg Domo-Farm Frites, in 2003 en 2004 dan voor Quickstep-Davitamon. Voor Vanthourenhout was het een droom om voor de ploeg van Lefevere te mogen rijden.

Vanthourenhout over onderhandelingen met Lefevere

"Als je toen in die periode mijn slaapkamer binnen ging, dan was het een en al Mapei-Quickstep die aan de muur hing. Overal stond er ook wel een drinkbus of lag er een truitje. En ook een foto van Patrick Lefevere", zegt Vanthourenhout bij Stamcafé Koers.

"Andersom zal dat wellicht niet zo zijn. Maar voor mij was hij een icoon. Toen hij me belde om aan tafel te zitten om te spreken over mijn toekomst, dan heeft dat niet lang geduurd." De onderhandelingen duurden amper tien minuten.

"Toen we aan de cijfers kwamen, zei ik dat het voor mij allemaal goed was. Hij mocht invullen wat hij wilde. Maar Patrick is naar mij toe altijd wel correct geweest", zegt Vanthourenhout. "Hij vulde gewoon een bedrag in en we hebben getekend."