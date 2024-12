Toon Aerts baalt om nog een andere reden nadat Wereldbeker in Sardinië niet doorgaat

Ook voor Toon Aerts was de afgelasting van de Wereldbeker in Sardinië een domper. Hij wilde opnieuw wat UCI-punten verzamelen, maar die zal hij nu dus elders moeten sprokkelen.

In Antwerpen (achtste) en in Dublin (tweede) had Toon Aerts al een goede zaak gedaan voor het klassement in de Wereldbeker. Hij stond op de derde plaats en kon in Sardinië zich nog wat steviger in het klassement zetten.

Door het stormweer ging dat dus niet door, de cross werd afgelast. Voor Aerts een tegenvaller, want zo loopt hij ook kostbare UCI-punten mis, die vooral in de Superprestige en X2O Trofee belangrijk zijn voor zijn startpositie.

Zaterdag in de X2O Trofee in Herentals zal Aerts dus wellicht opnieuw vanop de derde of vierde startrij moeten beginnen, zondag in de Wereldbeker in Namen kan Aerts wel opnieuw op de eerste rij starten

Aerts baalt na afgelasting in Sardinië

"Het is natuurlijk spijtig, want we doen allemaal een investering om tot hier te komen en deze cross had schitterende beelden opgeleverd. Het is echt een mooie locatie. Helaas zijn we voor niets naar hier gekomen", zei Aerts bij VTM Nieuws.

"Nu kon ik weer vooraan starten en ik had mezelf hier natuurlijk graag bewezen op een omloop met veel zand. Maar we moeten het nemen zoals het is, dat is ook cross." Dit weekend dus een nieuwe kans voor Aerts in Herentals en Namen.