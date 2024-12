Is de cross puur Vlaams? Bart Wellens staat op zijn achterste poten

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na het nodeloze uitstapje richting Sardinië is de cross weer terug in ons land. Zaterdag staat Herentals op het programma, zondag Namen.

Voor heel wat renners werd afgelopen weekend een financiële kater. Zeker voor de minder grote namen in het peloton betekende de afgelasting in Sardinië een stevige streep door de rekening.

Maar nu staat er volgens Bart Wellens een absoluut topweekend voor de deur, met Herentals en Namen op het programma voor de crossers.

“Het gaat een hele week koud zijn en een beetje regenen. Hoe meer het regent, hoe lastiger de wedstrijden zullen zijn”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Voor Wellens is Namen ondertussen een mythische cross geworden. Eentje die elk jaar ook meer en meer volk trekt. Nochtans beweren veel liefhebbers dat de cross echt een Vlaamse aangelegenheid is.

“Ik werk voor een Waalse ploeg en onze sponsor, Charles Liégois, komt met bijna tweehonderd mensen kijken omdat ze Namen een gigantisch mooie wedstrijd vinden. Voor de ontwikkeling van het veldrijden in Wallonië is het belangrijk dat er in Namen een topcross gereden wordt.”

Ook bij de jeugd staan er veel wedstrijden op het programma. “We steunen onder meer een regelmatigheidscriterium en de winnaars worden door de ploeg uitgenodigd om mee op stage te gaan. De cross leeft heus wel in Wallonië.”