Remco Evenepoel doet iedereen stevig schrikken: "Pas dan weer in competitie"

Ondanks zijn zware blessures kijkt Remco Evenepoel al vooruit, ondanks zijn zware blessures. Toch zal de terugkeer van Evenepoel niet voor binnenkort zijn.

Bij Studio Brussel gaf Remco Evenepoel een update over hoe het met hem gaat, een week na zijn zware valpartij op training. Evenepoel kijkt wel alweer vooruit, ook al moet hij nog een hele tijd revalideren.

"Deze maand is het belangrijk dat ik niks doe, zo min mogelijk probeer te bewegen zodat de ligamenten kunnen helen. Daarna hoop ik om op de rollen te kunnen trainen en in februari dan opnieuw buiten fietsen."

Evenepoel wellicht niet naar de Giro

Waar en wanneer Evenepoel zijn rentree zal maken, is op dit moment nog niet duidelijk. "Ik zal vermoedelijk pas midden april in competitie kunnen treden, dat is zowat de eerste voorspelling die we nu hebben."

Dat zou in de periode van de heuvelklassiekers zijn, met onder meer de Amstel Gold Race (20 april) en Luik-Bastenaken-Luik (27 april). Over een deelname aan de Giro (9 mei tot 1 juni) twijfelt Evenepoel veel meer.

"De Giro zal wat vroeg komen, denk ik. Het kan nog altijd, maar dat zal afwachten worden", zei Evenepoel. De Tour de France (5 tot 27 juli) volgt namelijk al een maand na de Giro, wat opnieuw een hoofdrol wordt voor Evenepoel.