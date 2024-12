Thibau Nys treedt in voetsporen van Van der Poel en Van Aert: "Het is niet gemakkelijk"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys combineert het veldrijden met het wegwielrennen. Voor Nys is de combinatie van de twee disciplines een uitdaging, maar hij vindt dat het hem helpt.

Zowel op de weg als in het veld scheert Thibau Nys hoge toppen. Op de weg won hij dit jaar maar liefst negen keer, waarvan wedstrijden in de WorldTour in Romandië, Zwitserland en Polen. Ook in het veld won Nys dit seizoen al.

In Overijse, op het Europees kampioenschap en in Lokeren won Nys de voorbije weken. In 2025 wil Nys opnieuw scoren op de weg, hij gaat onder de heuvelklassiekers en een eerste grote ronde rijden bij Lidl-Trek.

Thibau Nys over combinatie weg en veldrijden

Nys treedt in de voetsporen van Van der Poel en Van Aert door het veldrijden en het wegwielrennen. En volgens Nys zorgt die combinatie ook voor voordelen. "Ik denk dat de explosiviteit van cyclocross helpt bij het wegwielrennen", zegt hij bij VELO.

"Ik denk dat de weg ook helpt bij veldrijden, door het groter maken van mijn motor." Toch vindt Nys het moeilijk om de juiste balans te vinden. "Maar ik vind het ook leuk. Ik wil niet dat het anders is, want het is wat ik graag doe.

"Alles wat ik nu doe, heeft invloed op de zomer en andersom ook. Dus het is echt belangrijk om de balans te vinden tussen rusten, trainen en koersen. Het is niet gemakkelijk, maar ik denk dat we het goed doen."