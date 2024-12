UCI onderneemt actie tegen controversieel middel van onder meer Pogacar en Vingegaard

De UCI wil actie ondernemen tegen koolmonoxide rebreathers die door sommige renners en ploegen gebruikt worden. Dat heeft de Internationale Wielerunie aangekondigd in een persbericht.

In een persbericht heeft de UCI aangekondigd dat het aan zijn directiecomité zal voorstellen om het gebruik van koolmonoxide om medische redenen wil verbieden door renners. Daar zal op 31 januari en 1 februari een beslissing over worden genomen.

De UCI heeft ook gevraagd aan het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) om een standpunt in te nemen over de koolmonoxide rebreathers. "Koolmonoxide is een giftig, geurloos gas dat vaak de oorzaak is van ongelukken in huis."

Met een koolmonoxide rebreather wordt onder meer het effect van een hoogtestage gemeten. Maar bij veelvuldig gebruik kan het ook een hoogtestage optimaliseren en zelfs simuleren. Met ook gevolgen voor de gezondheid.

UCI wil gebruik koolmonoxide rebreathers verbieden

"Wanneer het echter herhaaldelijk wordt ingeademd onder niet-medische omstandigheden, kan het bijwerkingen veroorzaken zoals hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, braken, pijn op de borst, ademhalingsmoeilijkheden en zelfs bewusteloosheid."

"De UCI is van mening dat deze gezondheidseffecten en het volledige gebrek aan kennis over de langetermijneffecten van herhaalde inademing van koolmonoxide een verbod op het gebruik van dit gas rechtvaardigen vanwege medische redenen."

"Het gebruik ervan in een medische setting, door gekwalificeerd medisch personeel en binnen de strikte context van het beoordelen van de totale hemoglobinemassa, kan echter geautoriseerd blijven."

UAE Team Emirates, Visma-Lease a Bike en Israel-Premier Tech gebruikten de rebreathers. De ploeg van Pogacar maakte deze week al bekend dat het na een testperiode van 18 maanden de toestellen niet meer gaat gebruiken.