"Ernstiger dan we dachten": Ploegleider komt met nieuws of Thibau Nys zondag kan crossen

Thibau Nys kwam in Dublin zwaar ten val. Onze landgenoot moest uiteindelijk zelfs opgeven in de Wereldbekercross in Ierland.

Een passage aan de balken werd Thibau Nys in Dublin fataal. Hij viel niet alleen, maar kreeg ook een renner bovenop zijn enkel. “Hij voelt zich beter”, zegt ploelgeider Maxime Monfort aan La Dernière Heure. “Hij had de afgelopen dagen een goed gevoel op de fiets ondanks zijn valpartij, die ernstiger was dan we dachten.” De zoon van Sven Nys bleef lange tijd op de grond liggen en trok de nodige grimassen van de pijn. Hij hield toen ostentatief de enkel vast. Nys reed toch verder, maar moest uiteindelijk opgeven. “De voet zwol daarna behoorlijk op”, gaat Monfort verder. “Maar gelukkig viel het mee en kon hij weer een paar goede trainingen doen.” Nys wilde het eerste trainingskamp van het seizoen absoluut niet missen. Heel wat zaken van marketing en tests stonden op de agenda. “Maar gezien zijn veldritseizoen heeft Thibau een ander programma dan de rest van de groep. Hij traint meer dan de anderen. En ik kan je vertellen dat hij erg gemotiveerd is voor zondag.”