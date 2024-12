Na vertrek van Patrick Lefevere: Michel Wuyts ziet wat gebeuren bij Soudal-QuickStep

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Patrick Lefevere stopt eind deze maand als CEO van Soudal-QuickStep. De stempel die hij op de wielerwereld drukte was gigantisch groot.

Het profiel van Patrick Lefevere bij Soudal-QuickStep is een unicum in de wielerwereld. Bovendien heeft hij met de ploeg ook een ongelofelijk palmares bij elkaar gereden. Dat hij niet meer voor die grote eindzege in de Tour de France gaat met Remco Evenepoel begrijpt Michel Wuyts eigenlijk niet helemaal.

“Dat hij nu de fakkel doorgeeft, terwijl dat doel nog niet is bereikt, zou kunnen wijzen op het feit dat zijn gezondheid nu echt wel prioriteit moet krijgen. En dat hij nog aan een aantal gelukkige jaren denkt”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Het wordt voor de wielerploeg niet gemakkelijk om het werk van Patrick Lefevere in de toekomst te blijven voortzetten op de manier zoals het nu liep.

“Het wordt een gigantische uitdaging. Ook om de sponsors samen te houden, maar ook nieuwe sponsors aan te trekken. Lefevere hamerde er altijd op dat zoiets niet evident is. Nu is het aan iemand anders, Foré in de eerste plaats, om waar te maken wat hij heeft voorgedaan.”

Al zal Foré wellicht geregeld nog eens te rade gaan bij Lefevere, zo vermoedt Wuyts. “Lefevere zal op de achtergrond nog steeds een zekere rol spelen als denktank.”