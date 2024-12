Sven Vanthourenhout waarschuwt Serge Pauwels: "Wat hij niet mag doen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Serge Pauwels heeft ondertussen zijn eerste weken als bondscoach achter de rug. De voormalige rechterhand van Sven Vanthourenhout probeert zijn eigen accenten te leggen.

Sven Vanthourenhout is nog altijd op zoek naar een nieuwe job nadat hij ontslag nam als bondscoach bij de Belgische wielerbond. “Kort na het WK ben ik er actief mee bezig geweest. Daarna heb ik het allemaal wat laten gebeuren”, vertelt hij aan Sporza.

Het heeft voor wat rust gezorgd en dat deed duidelijk deugd. “Maar hopelijk kan ik straks weer met volle energie mijn passie verderzetten bij een team. Waar dat wordt, zullen we nog wel zien.”

Volgens Vanthourenhout lopen er continu gesprekken, ook met nieuwe mensen en partijen. “Dat hoeft niet altijd tot iets te leiden, maar kan altijd inspirerend zijn.”

Vanthourenhout ziet ondertussen ook dat Serge Pauwels zijn ding aan het doen is. Zijn oude rechterhand is nu de bondscoach. “Het belangrijkste is dat hij probeert de beste versie van zichzelf te zijn”, aldus Vanthourenhout.

“Wat hij niet mag doen, is zaken van mij kopiëren. Hij zal ongetwijfeld leren uit bepaalde beslissingen en momenten. Als hij de kans krijgt om te groeien, komt dat wel goed.”