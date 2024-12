Eerlijk of niet? "Van der Poel en Van Aert komen meer in media dan wij als we tien crossen zouden winnen"

Mathieu van der Poel en Wout van Aert hebben de media al beheerst, zelfs zonder te crossen. De spanning in afwachting van hun programma's hebben vele volgers van het veldrijden in de ban gehouden.

Beiden hebben nu eindelijk hun veldritprogramma met de wereld gedeeld. Sporza polste bij de andere veldrijders of zij ook bezig zijn met de terugkeer in het veld van Van der Poel en Van Aert. "Neen, niet echt", reageert Michael Vanthourenhout nuchter. De mening van de veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal is misschien wel het meest opvallend.

"Er is al genoeg over geschreven", vindt Vanthourenhout immers. "Ze hebben nog geen cross gereden en komen meer in de media dan wij zouden doen als we tien crossen winnen. Dat vind ik wel een beetje jammer, maar goed." Het komt niet enkel door de samenstelling van hun kalender op zich, maar ook omdat die bekendmaking zo lang op zich liet wachten.

Sportieve gevolgen door Van der Poel en Van Aert

Dat is commercieel slim gezien. Voor renners als Vanthourenhout zijn er natuurlijk sportieve gevolgen om rekening mee te houden. "Ze mogen zelf hun programma samenstellen. Wij proberen ons uiterste best te doen. Het zal inderdaad wat moeilijker worden om een cross te winnen of om op het podium te staan. Het blijft voor ons hetzelfde: het is onze job en wij proberen elke cross ons best te doen."

De tweevoudige Europese kampioen verduidelijkt dat hij zelf niet wakker ligt van de mediabelangstelling voor Van der Poel en Van Aert, hoewel hij diegene is die het aankaart. "Ik heb er geen probleem mee, het is aan ons om ons te bewijzen in de cross. Ik hoef niet in de media te komen, voor mij is dat zeker geen probleem. Ik denk dat het bij sommige renners wel kan knagen dat ze altijd in dezelfde periode in de media komen."

Vanthourenhout wijzigt benadering niet

De benadering van het veldrijden zal voor Vanthourenhout in de komende periode niet grondig veranderen. "Wij doen ook ons best en we zien wel."