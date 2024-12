Heeft Van Gils slechte reputatie? Nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe reageerde opvallend

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Maxim Van Gils maakte deze winter een transfer van Lotto Dstny naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Bij zijn nieuwe ploeg zijn ze verrast over de eerste indruk van Van Gils.

Het had heel wat voeten in de aarde, maar Maxim Van Gils kreeg toch zijn transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe, de komende drie seizoenen rijdt hij voor de Duitse ploeg. Vooral geld was een drijfveer voor de transfer.

Van Gils kreeg wel wat kritiek voor zijn transfer. "Iedereen zegt tegen je dat reacties en sociale media niet moet lezen, maar dat doe je uiteindelijk toch. Het is niet altijd leuk wat er wordt geschreven, al waren er ook mooie reacties", zegt Van Gils bij In de Leiderstrui.

Van Gils heeft imago wat tegen zich

Wellicht komen de negatieve reacties ook voort uit enkele incidenten met Van Gils het afgelopen jaar. Begin dit jaar moest Van Gils nog een schorsing van 25 dagen uitzitten nadat hij in oktober 2023 een klap uitdeelde op het achterhoofd van de Griek Georgios Bouglas in Japan.

Tijdens de Tour was er de valpartij met landgenoot Amaury Capiot, die nog steeds last heeft van zijn blessures en geen excuses kreeg van Van Gils. "Ik heb het stempel van "bad guy" alleen niet gecreëerd. Ik denk dat ik een leuke jongen ben", zegt Van Gils.

De mensen die Van Gils ontmoette bij Red Bull-BORA-hansgrohe kenden hem alleen van sociale media of nieuwsartikelen. "Ze waren een beetje verrast, dat ik een vriendelijke gast ben. Er zijn echter dingen gebeurd die een beeld hebben gevormd en het is aan mij om dat te veranderen."