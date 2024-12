Net voor de drukke kerstperiode: twee jonge Belgen krijgen zwaar verdict na valpartij

Behalve Eli Iserbyt moesten nog twee Belgen opgeven in Namen. Gerben Kuypers (24) en Witse Meeussen (23) kregen een zwaar verdict na een valpartij.

De drukke kerstperiode staat voor de deur, maar die zullen Gerben Kuypers en Witse Meeussen wellicht aan zich voorbij moeten laten gaan. De twee jonge crossers kwamen allebei ten val en moesten opgeven.

Volgens Het Laatste Nieuws kregen Kuypers en Meeussen een sleutelbeenbreuk als verdict, wat een stevige domper is. De kans dat Kuypers en Meeussen dit jaar nog aan de start komen is dan ook bijzonder klein.

Hoelang Kuypers en Meeussen out zijn, is nog niet duidelijk. Hun ploegen Charles Liégeois Roastery CX en Crelan-Corendon hebben dan ook nog niet officieel gereageerd op de blessures van Kuypers en Meeussen.

Moeilijk seizoen voor Kuypers en Meeussen

Voor Kuypers was het al een moeilijk seizoen omdat hij vaak achteraan moest starten. Een vijfde plaats in de Superprestige van Ruddervoorde en de Exact Cross in Kortrijk was het beste resultaat van Kuypers dit seizoen.

Ook voor Meeussen, begin dit jaar nog achtste op het WK in Tabor, was het een lastig seizoen. In Ardooie stond hij als derde op het podium, maar in een klassementscross eindigde Meeussen dit seizoen nog niet in de top tien.