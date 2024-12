Vanthourenhout geeft meer uitleg over de blessure van Iserbyt: "Dat is het zeker niet"

Eli Iserbyt moest opgeven in Namen met zenuwpijnen aan zijn linkerbeen. Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout ziet een duidelijke reden waarom die blessure nu opnieuw opspeelt bij Iserbyt.

Met een vijfde plaats in Herentals deed Eli Iserbyt het zaterdag nog goed, hij nam zelfs de leiding over in de X2O Badkamers Trofee. Iserbyt heeft nu 41 seconden voorsprong op Lars van der Haar in dat klassement.

Zondag in Namen had Iserbyt opnieuw last van een blessure waar hij al drie jaar mee sukkelt. Een spier drukt op een zenuw van Iserbyt, waardoor de pijn uitstraalt naar zijn linkerbeen. Daardoor is lopen moeilijk.

Vanthourenhout over blessure Iserbyt

Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout ziet vooral de parcoursen van afgelopen weekend als oorzaak van de opspelende blessure. "Er moest stevig geklauterd worden, zoals op de skiberg in Herentals. Dit is zeker geen conditioneel probleem", zei Vanthourenhout bij Play Sports.

"Dit is een blessure die hem al enkele jaren parten speelt en soms heel vervelend naar boven komt. Spijtig, zeker in deze periode van het seizoen." Iserbyt gaf uiteindelijk op en mag zo de eindzege in de Wereldbeker vergeten.

Ploegmaat Vanthourenhout staat nu stevig aan de leiding in de Wereldbeker. "Hij zal nu de kopman zijn bij de ploeg voor de Wereldbeker", zei Richard Groenendaal. "Voor Iserbyt zal het nu strijden zijn voor de dagzeges."