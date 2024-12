Albert dient Vanthourenhout van antwoord na kritiek op Van der Poel en Van Aert: "Besef dat"

Michael Vanthourenhout maakte zich afgelopen weekend druk over het feit dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert met zoveel aandacht gingen lopen, nog voor ze één cross hadden gereden. Niels Albert heeft wijze raad voor Vanthourenhout.

Na weken van speculeren maakten Wout van Aert en Mathieu van der Poel hun crossprogramma bekend. Van der Poel rijdt elf crossen en maakt zondag zijn rentree in Zonhoven, Van Aert rijdt zes crossen en herbegint een dag later in Mol.

Michael Vanthourenhout ergerde zich aan de vele aandacht die Van der Poel en Van Aert de afgelopen weken kregen, ook al reden ze nog geen enkele cross. "Maar zo gaat dat met wereldvedetten/fenomenen", zegt Niels Albert bij HLN.

Albert ziet kansen voor Vanthourenhout

Albert raadt Vanthourenhout aan om zich er niet meer aan te storen. Want het is wat het is. Voor Vanthourenhout is er maar één manier om goed te reageren en dat is met de benen, vindt Albert. En er is ook een voordeel voor Vanthourenhout.

"Besef dat die drukloze schaduwpositie ergens ook een soort rust biedt om boven jezelf te kunnen uitstijgen", zegt Albert. Als Vanthourenhout zevende of achtste eindigt, dan zal daar geen haan naar kraaien.

"Doen Mathieu en Wout dat, staat het kot in brand. En is het van: 'oei, wat nu?'" Dat zal ook de komende weken weer het geval zijn en daar kunnen crossers zoals Vanthourenhout dan van profiteren.