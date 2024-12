De tol van de roem: Ouders van Tadej Pogacar vertellen hoe drastisch hun leven veranderd is

Tadej Pogacar is op dit moment met voorsprong de beste wielrenner ter wereld. Maar al die bekendheid heeft ook een keerzijde.

Ondanks alle overwinningen en aandacht is Tadej Pogacar een heel normale kerel gebleven. Dat vinden zijn ouders ook. Dat ook hun leven veranderd is door de sportieve prestaties van hun zoon, is alleen maar een logisch gevolg, zo vertellen ze aan Sportal. De familie had eigenlijk nooit iets met wielrennen gehad, al zou dat ook wel eens een voordeel kunnen geweest zijn, zo vertelt vader Mirko.

De ouders van Pogacar voelen heel erg goed dat hun zoon ondertussen een wereldster is. De twee werken ondertussen voor hun zoon. Ze zijn aan de slag in zijn goede doel, in de webwinkel en regelen interviews.

“Het was simpelweg niet mogelijk om werk te combineren met de andere verplichtingen”, klinkt het bij moeder Marjeta, die haar job als hooglerares Frans opgaf.

Hun huis is inmiddels een bedevaartsoord voor supporters geworden. “Sommigen maken foto's voor ons huis, sommigen willen met ons op de foto”, zegt Mirko.

Ze krijgen ook heel veel fanmail binnen. “Sommige mensen plakken een waterdichte stift op de brief en schrijven precies waar Tadej moet tekenen”, vertelt Marjeta. “Andere mensen vragen ons de viltstift niet terug te sturen, om de foto niet kapot te maken”, vult Mirko aan. “Sommige brieven bevatten zelfs geld voor verzendkosten en dergelijke.”