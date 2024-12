Eddy Merckx reageert emotioneel op het overlijden van Rik Van Looy: "Het doet me pijn"

Bij Eddy Merckx is het overlijden van Rik Van Looy stevig aangekomen. Merckx was een concurrent en later de troonopvolger van Van Looy, maar de voorbije jaren waren ze vooral boezemvrienden.

De carrières van Eddy Merckx en Rik Van Looy, die in 1965 nog even ploegmaats waren, overlapten elkaar kort. Toch was het wederzijdse respect voor altijd groot. "Rik was een heel grote kampioen", zegt Eddy Merckx bij Sporza.

"Een absoluut icoon van de wielersport. Zijn palmares is ongelofelijk. En bovendien was hij ook één van de stichters van de Vlaamse Wielerschool in Herentals. Hij heeft veel gedaan voor onze sport", stelt Merckx.

Als ploegmaats was het contact tussen Van Looy en Merckx niet zo goed, ze waren ook twee andere renners. Merckx had in het begin van zijn carrière ook moeite om Van Looy te kloppen, maar hij is blij dat hij tegen Van Looy heeft mogen koersen.

Merckx emotioneel door overlijden van Van Looy

De voorbije jaren was het contact tussen Merckx en Van Looy wel goed. Merckx was dan ook op de hoogte van het feit dat Van Looy de laatste maanden sterk achteruit ging. Toch belde Van Looy Merckx nog op toen hij in het ziekenhuis lag na zijn heupbreuk.

"Enkele dagen geleden heb ik hem zelf nog moed ingesproken. (zucht) Het doet me pijn. Rik - een groot kampioen én mens - was gemaakt om 100 jaar te worden", besluit Merckx. Rik Van Looy werd 90 jaar, vrijdag zou hij zijn 91ste verjaardag vieren.