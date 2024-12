Toon Aerts spreekt ambities uit ondanks "sjarels" Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Afgelopen zondag was Toon Aerts nog bijzonder teleurgesteld toen hij in Namen tweede werd. De komende weken zal hij echter wel tevreden zijn als hij op het podium staat.

Door een val in de slotronde zag Toon Aerts de zege in Namen nog aan Michael Vanthourenhout laten. Dat zorgde voor emoties bij Aerts, want het zou zijn eerste zege geweest zijn sinds februari 2022. Dit seizoen werd hij al drie keer tweede.

Toch tankte Aerts het nodige vertrouwen om ook de komende weken mee te strijden voor de zege. Te beginnen zaterdag in Hulst, waar hij zijn tweede plaats in de Wereldbeker verdedigt. "In Hulst moet ik overleven en punten pakken", zegt Aerts bij In de Leiderstrui.

Aerts met ambitie in Zonhoven en Gavere

Zondag staat er in Zonhoven nog een manche van de Wereldbeker op het programma, op tweede kerstdag ook in Gavere. Daar zal telkens ook wereldkampioen Mathieu van der Poel aan de start staan.

"Twee crossen waar ik opnieuw wil meedoen voor de knikkers", zegt Aerts duidelijk. Al houdt hij wel degelijk rekening met de wereldkampioen en ook Van Aert die in zes crossen aan de start zal staan.

"Je weet als die twee sjarels aan de start komen, je ook geen illusies moet maken dat we die gaan kloppen. Maar dan is een tweede plaats ook mooi", blijft Aerts wel ambitieus.