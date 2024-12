Toptalent van Alpecin-Deceuninck heeft Mathieu van der Poel-allures: "Zelfs niet bang voor gebroeders Roodhooft"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Heeft Alpecin-Deceuninck een 'nieuwe' Mathieu van der Poel beet? Iemand met zijn allures alvast wel en het is ook iemand die heel wat in zijn mars heeft. Hij luistert naar de naam Tibor del Grosso.

De 21-jarige Nederlander vergeleek zichzelf al een keertje met Van der Poel. Hij is naar eigen zeggen een gelijkaardig type maar dan minder goed. Volgens Thijs Zonneveld heeft hij niet enkel soortgelijke karakteristieken als renner maar ook eenzelfde soort uitstraling. Dat is de analist opgevallen, blijkt uit zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Zonneveld haalt zich voor de geest hoe Del Grosso naar de wereldtitel veldrijden reed bij de beloften. "Het zag er zo simpel uit dat het net was of hij zich verveelde. Hij fietste naar de wereldtitel alsof hij op een fatbike - gapend en slingerend - naar het eerste uur natuurkunde reed." Het doet denken aan een soort nonchalance dat bij Van der Poel ook af en toe te zien is.

Del Grosso niet op zijn mondje gevallen

"Een tikje hautain was het. En het mooiste van alles: zo komt hij ook over in interviews en op sociale media. Niet op zijn mondje gevallen, nergens bang voor. Zelfs niet voor de eigenaren van zijn eigen ploeg - de alom gevreesde gebroeders Roodhooft." De manier van communiceren van Del Grosso bevalt Zonneveld dus zeker ook.

Op de weg heeft het jonge talent alvast een goed jaar achter de rug. "En dat allemaal zonder te trappen of te ademen", wijst Zonneveld erop dat Del Grosso vaak na afloop van een koers niet eens vermoeid oogt. Dat is dan weer iets wat we eerder gewend zijn om te zien bij een Pogacar. "Ik zal nooit snappen hoe je zo hard vooruit kunt gaan als je de pedalen alleen maar aait."

Sterke rentrée in veldrit in Namen

Del Grosso maakte zondag zijn rentrée in het veld. Hij haalde prompt de top vijf bij de grote jongens. "Op een parkoers zo zwaar dat je er al spierpijn van kreeg als je er naar keek vanaf je luie bank. Hij werd doodleuk vijfde, net na het kwartet renners dat de koers bepaalde. Na de finish zag hij eruit alsof hij nog moest beginnen."