Na spuugincident met Van der Poel vorig jaar: organisatie in Hulst neemt maatregelen

De Wereldbeker in Hulst had vorig jaar een zwart randje. In de laatste ronde spuwde Mathieu van der Poel richting het publiek, nadat hij de hele cross werd uitgejouwd en ook bier over zich kreeg.

Met 22.000 toeschouwers brak Hulst vorig jaar zijn record qua aantal bezoekers. Maar niet iedereen hield het beschaafd. Er was onder meer het boegeroep en toeschouwers gooiden bier en urine naar Van der Poel, maar twee persfotografen werden ook in het water geduwd. Van der Poel reageerde in de slotronde door te spuwen richting de toeschouwers. "Het gaat om een stel boeroepers. Daar ben ik ook wel klaar mee. Het gebeurde vandaag continu, tijdens de opwarming al. Dan kan je beter thuisblijven. Ik heb het wel gehad met dat boegeroep." Extra maatregelen in Hulst De organisatie van de cross in Hulst heeft dit jaar dan ook maatregelen genomen. Er zal extra beveiliging zijn, want de politie mag in Nederland de beveiliging niet op zich nemen op een terrein van een evenement. Dat mag wel in België. "We hebben voor op het terrein zeven extra security mensen voorzien, die specifiek een oogje in het zeil houden op verschillende plaatsen op het parcours", zegt organisator Kurt Vernimmen aan WielerFlits. Ook de mensen die aan de doorgangen staan, zullen extra worden gebriefd om mee de toeschouwers in de gaten te houden. Daarmee hopen ze in Hulst dat ze dit jaar een rustigere editie zullen beleven.