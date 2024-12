Van Gils onthult welke ploegmaat niet opgezet was met zijn vertrek: "Hij was niet blij"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Maxim Van Gils besloot ondanks een doorlopend contract toch te vertrekken bij Lotto Dstny. En daar was één ploegmaat niet zo blij mee.

Het verhaal van Maxim Van Gils is ondertussen bekend. De 24-jarige Belg verlengde dit voorjaar zijn contract bij Lotto Dstny, maar zette plots een grote stap vooruit door top vijf te rijden in grote klassiekers zoals Luik-Bastenaken-Luik.

Van Gils was niet meer tevreden met zijn contract bij Lotto Dstny en nam na de Tour manager Alex Carera onder de arm. Hij wilde het contract van Van Gils openbreken, maar daar had Lotto Dstny geen geld meer voor.

Na onderhandelingen werd beslist om het contract van Van Gils te verbreken. Wat meespeelde bij het vertrek van Van Gils was onder meer het vertrek van Florian Vermeersch, Victor Campenaerts en Andreas Kron.

De Lie kon niet lachen met vertrek Van Gils

"Toen andere jongens vertrokken, begon ik daar ook over na te denken", geeft Van Gils toe bij In de Leiderstrui. Uiteindelijk besliste Van Gils dus om te vertrekken en een contract van drie jaar te tekenen bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Van Gils lichtte zijn (oud)-teamgenoten van Lotto Dstny persoonlijk in van zijn vertrek. "Ik heb veel contact gehad met Victor (Campenaerts, nvdr.) en heb al mijn ploeggenoten persoonlijk gebeld toen ik wegging. Arnaud De Lie was bijvoorbeeld niet blij, maar hij wenste me veel succes. Het blijven vrienden."