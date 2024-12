Verzorger van Evenepoel over de Tour: "Winnaar als Remco vindt dat niet plezierig"

In zijn eerste Tour de France stond Remco Evenepoel meteen op het podium. Verzorger David Geeroms zag hoe constant Evenepoel was tijdens de Tour.

Na twee deelnames aan de Giro en twee aan de Vuelta stond Remco Evenepoel afgelopen zomer voor het eerst aan de start van de Tour de France. Evenepoel won de eerste tijdrit, werd derde in het eindklassement en de beste jongere.

De Tour is op het vlak van media-aandacht met niets te vergelijken in het wielrennen, maar toch ging Evenepoel er heel rustig mee om. "Hij genoot ervan om in de koers van zijn dromen te kunnen rijden", zegt zijn vaste verzorger David Geeroms bij Knack.

Eerste Tour voor Evenepoel

Geeroms was soms verbaasd hoe Evenepoel in alle omstandigheden rustig kon blijven in de Tour. Naast en ook in de koers. Evenepoel koos altijd zijn eigen tempo en forceerde zich niet om Pogacar te proberen volgen.

"Een winnaar zoals Remco vindt het niet plezierig als er iemand veel beter is, maar na zijn verstoorde voorbereiding aanvaardde hij dat. Enkele jaren geleden had hij daar minder mee kunnen leven", zegt Geeroms.

Nu was Evenepoel heel tevreden met zijn derde plaats en zijn constante prestaties, zonder een slechte dag. Evenepoel kreeg volgens Geeroms de geruststelling dat hij ooit de Tour kan winnen. "Al beseft Remco dat hij nog moet verbeteren om Pogacar te kloppen."