Extra bescherming voor Wout van Aert? "Het is zeker niet uitgesloten"

Begin december bracht Visma Lease a Bike het nieuws dat Wout van Aert zou crossen. De blessure die hij in de Vuelta opliep is verleden tijd.

Maandag staat Wout van Aert in Mol aan de start van zijn eerste cross van het jaar. Toch was het een dubbeltje op zijn kant dat hij deze winter in het veld te zien zou zijn.

Trainer Mathieu Heijboer vertelt hoe groot de kans was dat onze landgenoot niet ging crossen dit jaar. “Wat mij betreft was dat begin november nog fiftyfifty”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Wout bleef last hebben tijdens het hardlopen en ook na elke intensieve prikkel op de fiets was er een reactie op de knie. We hebben toen afgesproken dat we de vragen ‘over wanneer hij zou crossen’ een maand uit de weg zouden gaan.”

Van Aert ging daarme akkoord. Pas later werd in samenspraak met de medische staf en zijn fysiotherapeut Thijs Hertsens een balans opgemaakt.

De knie ziet er eigenlijk niet uit op dit moment. “Flink gehavend door het vele littekenweefsel. Je kan helaas nog steeds goed zien dat die knie zwaar geraakt was en hoe diep en groot de snijwonde was. Gelukkig is de knie nu pijnvrij en hoeven we ons geen zorgen te maken.”

In principe heeft de knie geen extra bescherming meer nodig. “Tijdens de ploegstage, die woensdag ten einde was, heeft hij dat ook niet gedaan. Al is het niet uitgesloten dat we in de koude Belgische temperaturen enkele voorzorgsmaatregelen zullen nemen om die knie extra te beschermen.”