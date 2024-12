Na schrappen van Kanarieberg waar Van Aert zwaar viel: Toprenner wil ook ander punt in Vlaamse Ardennen weg

Veiligheid in de koers, het zal ook in 2025 een groot issue blijven. Toprenner Stefan Küng stelt zijn eisen na rampjaar 2024.

2024 was een verschrikkelijk jaar voor de renners. De massale valpartijen waren al na enkele maanden niet meer op één hand te tellen en het bleef uiteindelijk maar komen. Ondanks alle verbeteringen die al gedaan werden is het onmogelijk om valpartijen helemaal uit de koers te krijgen. Toch zou er nog veel gedaan kunnen worden.

Het parcours screenen bijvoorbeeld. “Niet door de UCI of een andere organisatie, maar wel door een onafhankelijke partij”, klinkt het bij de Zwitser aan Sporza. “Die kan dan oordelen of het parkoers veilig is of niet en of er in bepaalde stroken extra bescherming moet worden aangebracht.”

Dwars door Vlaanderen en de Ronde van het Baskenland waren de zwaarste momenten van het afgelopen wielerjaar. En dat was zeker niet onverwacht.

“We vreesden al tien jaar dat er ooit eens een zware val zou gebeuren in de aanloop naar de Kanarieberg en de gevolgen groot zouden zijn. Dat de Kanarieberg nu geschrapt is uit Dwars door Vlaanderen, is een goede zaak.”

Maar voor Küng zijn er nog andere gevaarlijke punten in de Vlaamse Ardennen. “De aanloop naar de Oude Kwaremont is eigenlijk exact hetzelfde. Tegen tachtig à negentig kilometer per uur vliegen we dan over een snelle en brede weg, in dalende lijn. Als twee renners elkaar daar ooit zouden aantikken met hun wielen, gaan er dertig renners tegen de grond. Hetzelfde geldt voor de afdaling richting Ronse.”