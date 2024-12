Philippe Gilbert doet pijnlijke vaststelling waar Remco Evenepoel nog kan verbeteren

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel reed zich afgelopen zomer in zijn eerste deelname aan de Tour de France naar een derde plek. Mooi, al was de kloof met de winnaar wel erg groot.

Remco Evenepoel heeft dan ook de pech dat hij moet afrekenen met mannen als Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard om zijn grote droom te verwezenlijken.

Als er, zoals vorig jaar, één van de twee net als Evenepoel pech had, dan nog moet onze landgenoot altijd afrekenen met de ander. Het zal dus moeilijk worden.

Maar waar kan Remco Evenepoel nog beter worden? Het antwoord dat Philippe Gilbert in La Dernière Heure geeft is eigenlijk zeer pijnlijk. “Op het niveau van zijn ploeg en dus van zijn naaste medewerkers”, klinkt het bij de ex-renner.

“Mikel Landa is een uitstekende renner, een goede klimmer, maar niet zo goed als Kuss bij Visma, Majka, Ayuso en compagnie bij UAE. Er is niemand binnen Soudal die Remco tot op twee kilometer van de finish kan begeleiden in de grote beklimmingen.”