Wout van Aert heeft een ferme boodschap aan het adres van de publieke opinie over hem

Wout van Aert heeft zich één zaak goed ingeprent: van wat de publieke opinie over hem denkt, zal hij niet wakker liggen. Een variant op 'Moet Just Niks'.

Het voorbije wielerjaar werd vooral gekenmerkt door valpartijen, maar er waren toch ook goeie momenten. Die haalt Van Aert aan in een gesprek met Red Bull. "De drie ritzeges in de Vuelta waren een hoogtepunt, maar de Olympische Spelen springen er voor mij uit. Ik haalde brons in het tijdrijden. Ondertussen heb ik zowel op de weg als in het tijdrijden een medaille gehaald. Het was absoluut een doel om dat te bereiken in mijn carrière."

Of hij nu hoogtepunten beleeft of door diepe dalen gaat, Van Aert blijft altijd wel de focus behouden. Hoe slaagt hij daar in? "Dat is een goeie vraag", lacht Van Aert. "Je kijkt af en toe wel eens terug op je carrière, en dan ben je heel trots met wat je bereikt hebt, maar eigenlijk kijk je toch meer vooruit en probeer je de wedstrijden te winnen waar je nog van droomt."

Van Aert blijft dromen van Ronde en Roubaix

Het is niet moeilijk om je in te beelden van welke koersen Van Aert precies droomt. "Voor mij zijn dat de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, dat blijven de absolute hoofddoelen. Als ik daaraan denk, dan wil ik er gewoon alles voor doen om dat te bereiken." Dat het de voorbije jaren nog niet lukte om die koersen te winnen, ontmoedigt hem niet.

Het moet nochtans niet simpel zijn, want overal waar hij start, is hij op zijn minst medefavoriet. Ook in het veldrijden. "Gelukkig went alles, ook die favorietenrol. Het is gewoon belangrijk om dicht bij jezelf te blijven, en te weten wat je eigen doelen zijn en hoe je naar bepaalde wedstrijden kijkt." Daar is Van Aert zich heel erg bewust van.

Beste niveau Van Aert wellicht voor het voorjaar

"Door de tegenslagen die ik gehad heb, is het realistisch om in het voorjaar mijn beste niveau te halen, maar misschien nog niet nú meteen. Zolang ik dat goed in mijn achterhoofd hou, hoef ik mij niet te veel aan te trekken van de publieke opinie."